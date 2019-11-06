محلل اقتصادي يحذر من ترويج الشائعات عن اكتتاب أرامكو 

علي القحطاني(صدى):

حذر الكاتب والمحلل الاقتصادي عبدالرحمن الجبيري من الاستماع لمروجي الشائعات فيما يخص اكتتاب شركة أرامكو.

وأضاف الجبيري في تغريدة له عبر حسابه بموقع “تويتر”:” أجدد التنبيه بأهمية التصدي وعدم تداول أي محتوى غير صادر من الجهات الرسمية أو اقتصادي متخصص بخصوص اكتتاب شركة أرامكو وكل ما يتم تداوله مصادره مجهولة ومغرضة تهدف إلى محاولة النيل من نجاحاتنا المتزايدة فلا تكونوا عونًا وناقلًا لذلك”.

يذكر أن عدد من مواقع التواصل الاجتماعي تناقلوا العديد من الشائعات حول اكتتاب شركة أرامكو، بالرغم من أنه لم يصدر تفاصيل الاكتتاب بشكل رسمي.