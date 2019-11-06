مركزي الفيحاء والفيصلية بالمجمعة يحصلان على اعتماد «سباهي»

بدر الحارثي(صدى):

إعتمد المركز السعودي للمنشآت الصحية (سباهي) مركزي الرعاية الصحية الأولية الفيحاء والفيصلية في محافظة المجمعة وذلك ضمن المرحلة الرابعة لاعتماد المراكز الصحية على مستوى منظقة الرياض.

حيث تمكن المركزان من تجاوز جميع مراحل التقييم المعتمدة التي خضعا لها من قبل المركز السعودي بنجاح.

‫وعن حصول عدد من المراكز الصحية بمنطقة الرياض ، أوضح مساعد المدير العام للصحة العامة د. أميرة الرصيص أن ذلك يأتي بعد أن نجحت المراكز الصحية في الجلة ، و الرفايع ، و السيح ، والغطغط ، وشقراء الاول ، وكذلك شقراء الثاني ، ومركز الفيحاء ، ومركز الفيصلية في تطبيق معايير اعتماد الجودة وسلامة المرضى في الرعاية الصحية الأولية. ونوهت أن ذلك ضمن مشروع تقوم عليه “صحة الرياض” وبدعم وتوجيهات من مدير عام الشؤون الصحية بمنطقة الرياض الدكتور محمد بن عبد العزيز التويجري ، وذلك على مستوى مراكز الرعاية الصحية الأولية بالمنطقة ، ضمن خطة لاعتماد عدد من المراكز الصحية كدفعة ثانية لهذا العام 2019 حيث سبق وأن حصلت على اعتماد مامجموعه 29 مركزاً صحياً خلال الفترة الماضية بعد إجراء تحسين وتطوير شامل لهذه المراكز الصحية. يشار إلى أن وزارة الصحة وفي إطار إسهامها في تحقيق مستهدفات برنامج التحول الوطني 2020 ، أطلقت مبادرة “إعادة إصلاح وهيكلة الرعاية الصحية الأولية” ، ضمن 40 مبادرة تسعى المنظومة من خلالها إلى تطوير خدمات ومرافق الرعاية الصحية الأولية في مناطق المملكة ، وتحسينها بما يلبي متطلبات المجتمع ويرقى إلى تطلعات القيادة الرشيدة – رعاها الله – . وتهدف هذه المبادرة إلى تقديم خدمات متطورة في قطاع الرعاية الصحية الأولية ، وصولاً إلى رفع مستويات الرضا عما يقدمه القطاع ، وترسيخ ثقة المراجعين في الخدمة الصحية المقدمة لهم ، كما تسعى المبادرة إلى إعادة الثقة في مراكز الرعاية الصحية الأولية ، مع تزايد أعداد المراجعين والمسجلين ، والوصول إلى المستفيدين مما يؤدي إلى تخفيف العبء على مختلف الكوادر الصحية ، وتعزيز الجوانب الوقائية وجعل الخدمات الصحية أكثر قرباً من المستفيد ، ناهيك عن تقليل الازدحام في أقسام الطوارئ، وفي العيادات الخارجية بالمستشفيات.‬

من جانبه عبر مدير مستشفى الملك خالد بمحافظة المجمعة الدكتور خالد القحطاني عن سعادته بهذا الإنجاز المتقدم للمركزين ليؤكد تميز القطاع الصحي بالمحافظة وسعيا نحو الإرتقاء بمعايير اداء عالية تساهم في تقديم خدمة متميزة للمراجعين.

مقدمآ شكره الجزيل لمدير عام الشئون الصحية بمنطقة الرياض الدكتور محمد التويجري ومساعده للخدمات العلاجية الدكتور علي الجمعة على مايلقاه القطاع الصحي بالمحافظة من رعاية واهتمام ومتابعة ولمساعد المدير العام للصحة العامة الدكتوره اميره الرصيص على وقوفها على كل الخطوات ومراحل التقييم التي مر بها المركزان

موجها شكره وتهنئته لمدراء المركزين وجميع الموظفين العاملين على جهودهم الموفقه و تفانيهم في خدمة المراجعين

وفي الإطار ذاته بارك مساعد مدير المستشفى للرعاية الاولية الاستاذ/محمد العسكر لكافة العاملين بالقطاع الصحي حصول المركزين على اعتماد سباهي وعده العسكر انجازا يدعو للفخر ودليلا على نجاح المركزين في جودة الخدمة وتكامل فريق العمل في تقديم رعاية صحية ترتقي لمستوى وتطلعات المراجعين.