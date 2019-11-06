شاكيرا تفصح عن «أحلك لحظة» بحياتها

بوجوتا(صدى):

قالت النجمة الكولومبية شاكيرا إن المشكلة التي تعرضت لها أحبالها الصوتية وأسفرت عن خسارتها صوتها بشكل مؤقت قبل عامين، كانت “أحلك لحظة” في حياتها، وأثرت عليها كثيرا.

وأشارت إلى أنها تعيش مع شريكها لاعب كرة القدم الإسباني جيرار بيكيه وابنيهما، مضيفة:”لقد أثرت علي كثيرا.. فقد أصبح هناك مرحلة ما قبل المشكلة ومرحلة ما بعدها”.

وأبانت شاكيرا:”المرء يعتبر أشياء كثيرة من المسلمات في حياته.. وفي ما يخص صوتي، هو جزء جوهري من هويتي”، مردفة:”لطالما ظننت أنه في يوم من الأيام سأخسر الكثير من الأشياء، فأنت تخسر شبابك وجمالك حتى أنك تخسر أصدقاءك فهناك أشخاص يدخلون إلى حياتك وآخرون يخرجون منها.. لكنني لم أعتقد يوما أن صوتي قد يختفي”.

وتابعت:”عندما ظهرت تلك المخاوف، عندما لم أكن أعرف ما إذا كنت سأتمكن من الغناء مرة أخرى، شعرت بأنها أحلك لحظة في حياتي”، مشيرة إلى “أنها واحدة من أهم الجولات التي قمت بها خلال حياتي لما تعنيه بالنسبة إلى العقبات المختلفة التي كان علي تجاوزها”.