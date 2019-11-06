حساب المواطن يذكر بقواعد الصرف بأثر رجعي

حمود العنزي(صدى):

جدد حساب المواطن، تذكيره بقواعد صرف الدعم المقدم من البرنامج بأثر رجعي لمن سبق له التقدم باعتراضات.

وأكد البرنامج على ضرورة توافر بعض الشروط لإتمام العملية، وجاء ذلك ردًا على استفسار مواطن حول شروط التعويض بأثر رجعي.

وقال مواطن في سؤاله الذي وجهه إلى خدمة المستفيدين: «هل عدم الأهلية بسبب اختلاف الحالة الاجتماعية يدخل ضمن التعويض بأثر رجعي أم لا؟».

وردت خدمة المستفيدين على الاستفسار، قائلة «لا بد أن تكون البيانات المسجلة في البوابة الإلكترونية متطابقة مع البيانات في الجهات ذات العلاقة، وفي حال تم تعديل الحالة الاجتماعية بعد صدور نتيجة الأهلية لن يتم التعويض بأثر رجعي».

كما شدد حساب المواطن على ضرورة تطابق البيانات المسجلة من قبل المستفيدين مع تلك الموجودة لدى الجهات الحكومية؛ حتى لا يتم وقف الدعم، داعيًا إلى تحديث البيانات كلما جد جديد خاصة فيما يتعلق بمصادر الدخل.