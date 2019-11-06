رؤى الصبان ترزق بمولودتها الأولى «شيخة»

أبوظبي(صدى):

رزقت الفنانة والإعلامية الاماراتية رؤى الصبان بطفلتها الأولى من زوجها الإعلامي حمود الفايز ، الذي نشر صورة عبر حسابه بمواقع التواصل الاجتماعي أعلن بها استقباله ابنته الأولى والتي اطلقوا عليها اسم “شيخة” .

وعلق حمود على الصورة ، قائلا ، ” ولله الحمد والمنّة .. رُزقنا قبل قليل ب “مولودة” أسأل الله ان يرزقنا واياكم من حيث لا نحتسب “.

وتابع حمود الفايز في اعلانه لخبر ولادة زوجته:” الحمدلله الذي بنعمته تتم الصالحات.. وهبنا الكريم هذا اليوم مولودة أسميناها “شيخة”.. نسأل الله أن يرزقنا برها ويجعلها قرة عين لنا واحفظها وبارك لنا فيها .. حمود ورؤى”.

وأعادت رؤى الصبان نشر الصورة وخبر ولادتها وقالت في أول تعليق لها:” الحمد الله رب العالمين على أجمل هدية شيخة بنت حمود” .