بالفيديو.. «الفوزان» يكشف تقديراته لسعر الاكتتاب في أرامكو

علي القحطاني(صدى):

كشف الخبير المالي راشد الفوزان، عن تقديراته وتوقعاته لسعر الاكتتاب في شركة أرامكو، عارضا جدوى الاكتتاب وفوائده.

وأوضح «الفوزان» في مقطع فيديو، أن من أبرز فوائد اكتتاب أرامكو، محفزات الاكتتاب في الأسهم وضمان توزيعات الأرباح التي تمد إلى 5 سنوات، فضلًا عن ضمان توزيعات أرباح مستدامة من الدولة.

وعن تقديراته لسعر الاكتتاب، قال «أنا تقديري على ربحية السهم يعني أتوقع من 35 إلى 45 بالكثير 50، وهذا سعر الاكتتاب وليس السعر السوق»، مشيرًا إلى أن سعر السوق بعد الاكتتاب سيكون أعلى.

وأَضاف «سأكتتب في أرامكو، لأنه سهم جديد في السوق وفيه توزيعات نقدية ، وملكية للدولة ويوجد شفافية وفيه دعم كبير له وأرباح مستدامة»، لافتًا إلى احتياج السوق للتنويع.