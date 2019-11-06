«فيفا» يطالب العراق باختيار أرض محايدة لمباريات أسود الرافدين

ماجد محمد(صدى):

أبلغ الفيفا والاتحاد الآسيوي لكرة القدم، الاتحاد العراقي لكرة القدم، بأن المباراتين المقبلتين ضد تصفيات فيفا كأس العالم 2022 في قطر وكأس آسيا 2023 “في الصين” ضد إيران والبحرين يجب أن تقاما على أرض محايدة”.

وطلب الفيفا من الاتحاد العراقي اختيار أرض محايدة، على أن يرفع هذا الخيار إلى الاتحادين الدولي والقاري من أجل المصادقة عليه، ومن المرجح أن يتم اتخاذ قرار المكان البديل، الأربعاء المقبل.

وأصبح على الاتحاد العراقي لكرة القدم اختيار أرض محايدة بدلا من مدينة البصرة، لمباراتي منتخب بلاده خلال نوفمبر الحالي، ضمن تصفيات كأس العالم 2022 وكأس آسيا 2023، وذلك بموجب طلب تلقاه من الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا”.

و من المقرر أن يستضيف منتخب “أسود الرافدين” على ستاد مدينة البصرة الجنوبية، منتخبي إيران والبحرين ضمن منافسات المجموعة الثالثة، وذلك في 14 نوفمبر الحالي و19 منه.