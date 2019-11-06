بالفيديو.. مذيع «العربية» يكشف سر انهياره باكيا خلال لقائه مع والدة أيقونة الإعدامات الإيرانية

ماجد القزيز(صدى):

كشف الإعلامي محمد الطميحي مقدم برنامج “صناعة الموت ” المذاع على قناة العربية سر انهياره باكياً خلال لقائه مع والدة أيقونة ضحايا الإعدام في إيران ” ريحانة جباري ” ، على الرغم من صموده في المواقف المشابهة بالبرنامج أمام ضحايا الإرهاب والإجرام .

وقال ” الطميحي ” الذي انهمرت دموعه إثر حديث الأم المكلومة : كنت أعلم أنها سوف تبكي؛ لأن الموقف مؤثر؛ فكنت محضرًا نفسي حتى لا أتفاعل معها بالبكاء. أعلم أن هذا خطأ، لكن هذا عملنا!

وأضاف : والدة ريحانة قامت بشيء لم أكن أتوقعه! بكت في البداية، وتعاطفت معها بالرغم من أني كنت ممسكًا بمشاعري، لكنها أثناء الحوار أخذت صورة لابنتها ريحانة، وبدأت تتخيلها وهي عروسة ترتدي ملابس الفرح، وفجأة بدأت الأم في لحظة من اللحظات بالضحك .

وتابع : تخيل قمة الحزن عندما يضحك الإنسان من شدة الألم ، وفي تلك اللحظة التي لم أكن مستعدًّا لها انهرتُ وانهمرت دموعي .

وكانت قضية ريحانا جباري قد أشعلت الرأي العام الإيراني والعالمي ضد الظلم الذي وقع عليها إثر الحكم عليها بالإعدام لإدانتها بقتل رجل إستخبارات حاول إغتصابها .