شيفروليه تعلن عن البدء في إنتاج «سيلفرادو HD كارهارت 2021 »

متابعة- أميرة خالد(صدى):

بعد حصول سيارة شيفروليه الاختبارية سيلفرادو HD على ردود أفعال إيجابية كبيرة خلال الكشف عنها منذ ثلاث سنوات بأحد معارض السيارات ،بدأت الشركة في العمل على إصدار إنتاجي منها .

بدأ الإصدار الخاص الإصدار الخاص ذو الغمارتين حياته كسيارة من طراز سيلفرادو 2500 LTZ، قم حصلت على حزمة الطرق الوعرة Z71، وتسير البيك آب على جنوط قياس 20 بوصة ملفوفة بإطارات جميع التضاريس .

كما تمتلك البيك آب الأنيقة أيضاً غطاء محرك أنيق وخطافات سحب مميزة، وحصلت على إطار للشبك الأمامي من الكروم، إلى جانب مصدات أمامية وخلفية بنفس لون جسد السيارة .

وحصلت المقصورة على بعض التحسينات حيث تتميز 2500 HD بمقاعد جلدية باللونين الأسود والبني، مع شعار كارهارت مطرز على مساند الرأس، كما تنتشر شارة كارهارت في مناطق أخرى في المقصورة، وعلى الرغم من أنه يتم عرضها في SEMA بلاس فيجاس هذا الأسبوع، إلا أن الإصدار الخاص شيفروليه سيلفرادو HD كارهارت 2021 لن تصل إلى المشترين حتى خريف عام 2020.