بالفيديو.. طارق العريان يوضح حقيقة زواجه من نسرين طافش

دمشق(صدى):

كشف المخرج طارق العريان زوج الفنانة السورية أصالة، حقيقة زواجه من الفنانة نسرين طافش، حيث أكد أن الأمر مجرد شائعات ليس لها أي أساس من الصحة.

وأوضح ” العريان “، خلال لقائه ببرنامج ” عروب وود ” : ” على مدار السنين بنسمع حاجات زي دي بس أنا من الناس اللي مبتركزش في الحاجات دي “؛ فيما كانت نسرين طافش قد نفت شائعة زواجهما في حلقة سابقة من نفس البرنامج.

وقالت نسرين: ” إن الفنانة أصالة نفت هذه الشائعة مسبقًا “، ووصفت مروجيها بأنهم “ناس فاضيين “؛ فيما بادرت الفنانة أصالة بنفي الشائعة، ونشرت بيانًا عبر حسابها الشخصي بـ”إنستجرام”.

وجاء في البيان: ” لا أسمح لأحد بأن يتناول علاقتي الخاصه بزوجي وأبو أولادي، وأرجو من الجميع عدم اختلاق قصص، لها سوء الصّدى على نفوس وأعين أولادنا، مثلنا مثل الجميع نختلف، ولكن ونحن في أوج خلافنا (العادي)، نكنّ لبعض كل مشاعر الاحترام والفخر، فكلّ منّا فعل سحرًا بحياة الآخر، وارتبطنا بأذهان النّاس اثنين بكيان واحد “.