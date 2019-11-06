الأمير عبدالرحمن بن مساعد يوضح حقيقة فيديو استقباله لحكم نهائي آسيا
كشف الأمير عبدالرحمن بن مساعد، اليوم الأربعاء، حقيقة مقطع الفيديو الذي يتم تداوله على أنه له أثناء استقبال حكم نهائي آسيا وضيوف من الاتحاد الآسيوي.
ونشر ” بن مساعد ” مقطع الفيديو عبر حسابه على ” تويتر”؛ معلقًا: ” يتم تداول هذا في القروبات وهنا على أنني وأخي أحمد نستقبل حكم نهائي آسيا وضيوف من الإتحاد الآسيوي!”.
وأوضح: ” هذا الفيديو من ليلتي في موسم الرياض قبل 12يوم وهذا أمير عبدالمجيد قائد الفرقة الموسيقية أما ضيوف الاتحاد الآسيوي المزعومون فهم شركة بنش مارك المنظمة لليلة! “.
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