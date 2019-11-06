الأمير عبدالرحمن بن مساعد يوضح حقيقة فيديو استقباله لحكم نهائي آسيا

نواف السالم(صدى):

كشف الأمير عبدالرحمن بن مساعد، اليوم الأربعاء، حقيقة مقطع الفيديو الذي يتم تداوله على أنه له أثناء استقبال حكم نهائي آسيا وضيوف من الاتحاد الآسيوي.

ونشر ” بن مساعد ” مقطع الفيديو عبر حسابه على ” تويتر”؛ معلقًا: ” يتم تداول هذا في القروبات وهنا على أنني وأخي أحمد نستقبل حكم نهائي آسيا وضيوف من الإتحاد الآسيوي!”.

وأوضح: ” هذا الفيديو من ليلتي في موسم الرياض قبل 12يوم وهذا أمير عبدالمجيد قائد الفرقة الموسيقية أما ضيوف الاتحاد الآسيوي المزعومون فهم شركة بنش مارك المنظمة لليلة! “.