إيقاف الرخصة الآسيوية لنادي الاتحاد بسبب 5 مليون يورو

طلال الغامدي(صدى):

أعلن الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، اليوم الأربعاء، عن إيقاف نادي الاتحاد من الحصول على الرخصة الآسيوية، حتى إشعار آخر؛ بسبب مستحقات نادي باوك اليوناني من صفقة انتقال الصربي ألكسندر بيرجوفيتش.

وأوضحت تقارير صحافية، أنه يأتي ذلك نتيجة عدم الالتزام بالمعايير المطلوبة خاصة المعيار المالي؛ حيث أن النادي اليوناني يطالب الاتحاد بـ5 ملايين يورو، تتمثل في القيمة المتبقية من صفقة انتقال الصربي ألكسندر بيرجوفيتش لاعب الاتحاد حسب العقد المتفق عليه البالغ نحو 10 ملايين يورو.

وقالت أن النادي اليوناني تسلم دفعة أولى بـ 5 ملايين يورو، على أن تكون الدفعة الثانية مقسمة على دفعتين، كل دفعة تقدر بـ 2.5 مليون يورو، والتي حلت الأولى في 30 ـ 6 ـ 2019 الماضي، بعدما أبلغ الاتحاد السعودي نادي الاتحاد بالمطالبة.