أسباب ألم الأسنان لدى الأطفال وطرق علاجها

متابعة- أميرة خالد(صدى):

كشف الدكتور حسام شاش اسشارى طب الأسنان، عن أسباب آلام الأسنان لدى الأطفال ، وطرق للعلاج والحفاظ على أسنان الأطفال .

وقال دكتور حسام ، علاج وجع الاسنان عند الاطفال، له عدة طرق من بينها: استخدام الماء الدافئ العادي مع ملعقة صغيرة من ملح الطعام يمكن أن يساعد في تخفيف الآلم ، وزيارة طبيب أسنان للأطفال للعناية بالأسنان بشكل عام ، أو تناول بعض المضادات الحيوية التى تخفف الألم ، أو العض على كرة من القطن المنقوع بزيت القرنفل.

وتابع ، من اسباب ألم الاسنان لدى الأطفال : ( الاسنان الناشئة – اسنان متكسرة – حشوات فضفاضة – تآكل الأسنان أو التسوس ) .

ومن اعراض وجع الاسنان عند الطفل : ألم مستمر بالخفقان في السن ، ألم في السن يزداد سوءًا عند لمس السن ، ألم في السن يزداد سوءًا مع الأطعمة أو السوائل الساخنة أو الباردة ، قرحة والتى تتمثل فى فك رقيق حول السن ، والشعور بالتعب بشكل عام والشعور بالضيق

وأوضح دكتور حسام أنه هناك طرق تمنع وجع الاسنان عند الاطفال ، منها : التأكد من غسل الاسنان بالفرشة يوميا ، زيارة طبيب الاسنان بانتظام ، تناول الأطعمة الصحية، والحد من تناول الأطعمة التى تحتوي على السكر والنشا ، واستخدام الخيط الطبيى للاسنان للتخلص من الطعام العالق به .