كشافة تعليم جدة تزور مشتل بيئة مكة المكرمة

حامد العمري(صدى):

زار عدد من كشافة تعليم جدة من المرحلة الثانوية مشتل وزارة البيئة والمياه والزراعة بمنطقة مكة المكرمة، برفقة قائد الفرقة الكشفية الاستاذ وليد أحمد المسعري وكان في استقبالهم مشرف المشتل الأخصائي الزراعي ثامر عبداللطيف عطار .

وتدرب طلال الكشافة على بعض أساسيات الزراعة ومنها تعريف الطلاب بأسماء الأشجار الجبلية والصحراوية وتعريفهم بعض انواع اشجار الفاكهة والمحاصيل المختلفة ، وتعريفهم بطرق الزراعة ، وبطرق التقليم والتطعيم وطرق الري والطرق الصحيحة لاستخدام بعض أنواع الأدوات الزراعية المتوفرة في المشتل ٠

واشار سعادة مدير عام فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بمنطقة مكة المكرمة إلى أن دور توعية النشء وتعليمهم حسن التكيف مع الحياة بالأسلوب الأمثل والصحيح يحقق جيلا يافعا واعيا يمتلك الشعور بالمسؤوليةويحافظ على البيئة.

وأكدالغامدي على دور الاسرة والمدارس بالقيام برعاية البيئة مع طلابها، وعمل أنشطة غير منهجية كزراعة اشجار المدرسة ورعايتها من سقاية وتقليم، وتحفيزهم لرعايتها ففكرة انتظارها تكبر تعلمه الصبر والمسؤولية وتهذيب الأخلاق.

وان تعليم أبنائنا الكشافة أهمية ما يقومون به له فوائد مردودة عليهم كأشخاص مع الشرح لهم على سلبيات التصحر على الإنسان والحيوان و البيئة .

من جانب اخر اكد مدير ادارة البيئة بفرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بمنطقة مكة المكرمة المهندس تركي بن عالي الحميدي أنه من الجميل والمريح نفسيا بأن يتعامل النشء مع الأرض ويفرغ طاقاته السلبية بها، فهذا الأمر يشعره بالمسؤولية والاهتمام والاستمتاع من خلال المتابعة برعايتها وريها وتقليمها .

و كانت زيارة الكشافة فرصة لهم لكي تعلمهم أهمية الشجرة وقيمة الازهار من حيث الجمال الذي تضفيه على الحديقة والمكان، ودورها في تلطيف الأجواء وتنظيف الهواء .