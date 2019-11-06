أمين يستقبل أعضاء لجنة أصدقاء أمانة الشرقية

سعيد العجل(صدى):

استقبل أمين المنطقة الشرقية المهندس فهد بن محمد الجبير بمكتبه أمس الثلاثاء، أعضاء لجنة أصدقاء أمانة الشرقية، بحضور وكيل الأمين للتعمير والمشاريع المهندس عصام بن عبد اللطيف الملا.

وفي بداية اللقاء رحب معاليه بالأعضاء وشكرهم على جهودهم التي بذلوها بعد مضي عام من انطلاقة أعمال اللجنة التي تشكلت بمباركة كريمة من صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف أمير المنطقة الشرقية، بهدف تحقيق مبدأ الشراكة المجتمعية بين الأمانة وأهالي المنطقة.

واستعرض أمين عام اللجنة سالم صليم أهم المقترحات والأفكار التي طرحت من خلال اللجنة، والتي بلغت 32 مقترحًا لاقى 22 مقترحا منها قبول الأمانة، ونفذ منها فعليا 13 مقترحا وباقي المقترحات تحت الدراسة لدى الإدارات المختصة بالأمانة.

و أكد أمين الشرقية المهندس فهد الجبير للأعضاء اعتزاز الأمانة بما تقدمه اللجنة وحرصها على الإنصات لأهالي المنطقة والتجاوب مع كل مقترح وفكرة تسهم في تحسين الخدمات البلدية وتحسين المشهد الحضري وفق برامج رؤية المملكة 2030 وبرنامج جودة الحياة، مشيدا بنجاح التجربة وتطبيقها في مناطق أخرى بإطلاق لجان مماثلة لأصدقاء الأمانة في أكثر من منطقة ومحافظة.

بعد ذلك عرض الوكيل المساعد لشؤون البلديات المتحدث الرسمي بأمانة الشرقية محمد بن عبد العزيز الصفيان نبذة عن اللجنة وأعضائها ومنهجية العمل المتبعة.

وفي نهاية اللقاء كرم معالي أمين المنطقة الشرقية المهندس فهد بن محمد الجبير أعضاء اللجنة المساهمين نظير مساهمتهم في إنشاء مجسم ( الدمام ) بالواجهة الشمالية ( البلازا ) بكورنيش الدمام، كما تم تكريم مصممة المجسم المهندسة ملاك العباس من طالبات كلية التصاميم بجامعة الإمام عبدالرحمن بن فيصل بالدمام وشكرهم على مبادرتهم الغير مستغربة واستعداد الأمانة لدعم كل مبادرة تخدم المنطقة ومدنها ومحافظاتها.