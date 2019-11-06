تطورات الحالة الصحية لـ«نادية لطفي» وغموض حول الجراحة التي خضعت لها

القاهرة(صدى):

أفاد أشرف ذكي نقيب الفنانين المصريين بآخر التطورات الصحية للفنانة القدير نادية لطفي ، مؤكداً أنها تجاوزت مرحلة الخطر وفي حالة مستقرة بعد إجراء عملية جراحية لها .

وكشف نقيب الفنانين أن “لطفي ” حملته أمانة عدم الحديث عن طبيعة الجراحة التي أجرتها بمستشفى المعادي العسكري بالقاهرة .

وقال أن البروفيسور المصري الألماني جوزيف إسكندر هو من أجرى لها الجراحة الدقيقة وهو يأتي في زيارات خاصة لمصر لمثل تلك الجراحات .

الجدير بالذكر أن الفنانة التي مثلت حقبة كبيرة في زمن الفن الجميل بمصر منذ ستينات القرن الماضي ظهرت مؤخراً بصحبة الفنانة دنيا سمير غانم وعدد من النجوم خلال زيارتها للإطمئنان على صحتها قبل إجراء الجراحة .