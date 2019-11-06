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أمانة عسير تواصل أعمال إزالة عناصر التشوه البصري بصناعية أبها

أمانة عسير تواصل أعمال إزالة عناصر التشوه البصري بصناعية أبها
محمد بن طحيطح(صدى):

واصلت أمانة منطقة عسير أعمالها لإزالة كافة عناصر التشوه البصري من المركبات المهملة و نظافة الموقع بشكل كامل ، و ذلك تنفيذا لخطط الأمانة الرامية لمعالجة التشوهات البصرية بصناعية أبها .

جاء ذلك خلال زيارة تفقدية لمساعد وكيل الأمين للخدمات المهندس عبدالكريم ابوخرشة لصناعية مدينة أبها صباح اليوم يرافقه مدير عام الإدارة العامة لرخص و الرقابة الشاملة الدكتور محمد العاوي مدير النظافة محمد سبران .
من جهته أوضح أمين منطقة عسير الدكتور وليد الحميدي الى انه سيتم تكثيف الجهود في معالجة كافة عناصر التشوه البصري ، مع تطبيق الأنظمة والتعليمات بحق المخالفين و توقيع الجزاءات بحقهم.

مشيرا الى ان هذه الحملة تأتي ضمن الحملات المكثفة، التي تشنها أمانة المنطقة ؛ لرفع المخلفات والتجاوزات المعوقة للحركة المرورية منها المركبات المهملة ، وتلك المشوهة للمنظر الحضاري للمنطقة .

مؤكدا بأن جل تلك الاعمال تلقى اهتمام و متابعة من قبل صاحب السمو الملكي الأمير تركي بن طلال بن عبدالعزيز أمير منطقة عسير ، الذي يحرص من خلال توجيهاته المستمرة بزيادة الجهود و تكثيف الحملات لرفع السيارات والمعدات التالفة، التي تعتبر أحد أهم عناصر التشوّه البصري بصناعية مدينة أبها .

ولخصت الزيارة الى تكليف لجنة مكونه من فريق مختص مشكل من عدة إدارات بالأمانة لمتابعة أعمال الازالة و النظافة بشكل يومي و رفع تقارير أسبوعية .

الجدير بالذكر فإنه قد شارك اليوم في عمليات سحب المركبات التالفة و ترحيل المخلفات أكثر من 53 من القوى العاملة مدعمين بنحو 18 آليه ، و بلغ عدد المركبات التالفة التي تم سحبها 224 مركبة بجانب ترحيل أكثر من 907 طن من المخلفات .


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