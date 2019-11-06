«رازفان» يستغل نهائي دوري الأبطال لتحقيق هدفه

ماجد محمد(صدى):

يسعى مدرب نادي الهلال رازفان لوسيسكو، إلى استغلال مواجهة نادي أوراوا ريد مونايدز الياباني؛ حتى يكون ثالث روماني يقود فريق الهلال لتحقيق لقب قاري.

ومن المقرر أن يواجه الهلال نادي أوراوا في نهائي دوري أبطال آسيا، يوم 9 نوفمبر الحالي على ملعب جامعة الملك سعود بالرياض، على أن تقام مباراة العودة بملعب سايتاما في الـ24 من الشهر ذاته.

وتمكن 6 مدربين من قيادة الهلال للحصول على لقب قاري، ومن بينهم «الروماني يوردنيسكو» الذي ساهم بفوز الزعيم بكأس آسيا للأندية أبطال الدوري عقب فوزه بالنهائي أمام جوبيلو ايواتا الياباني ٣-٢ في عام 2000.