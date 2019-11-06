ما يجب فعله عند خروج دخان أسود من عادم سيارتك

متابعة- أميرة خالد(صدى):

قال مختصون في مجال السيارات ، إن خروج دخان أسود اللون من عادم السيارة يشكل خطورة على محرك السيارة، اضافة لأضرار بيئية كثيرة ، ومعروف أن محرك البنزين يعتمد علي حرق خليط الهواء و الوقود لانتاج الطاقة المطلوبة و لديه ثلاثة انواع من الخليط : ( الخليط الفقير Lean Mixture – الخليط المتجانس stoichiometric mixture – الخليط الغني Rich Mixture ) .

وأضاف المختصون ، أنه عند ظهور الدخان الاسود يجب القيام بفحص مصفاة الهواء وتأكد من أنها جيدة ، ولو ظهر ضوء فحص المحرك Check Engine قم بفحص السيارة بالكومبيوتر لتحديد الخلل .

وتابع المختصون ، اذا لا يوجد ضوء فحص المحرك Check Engine اذهب بالسيارة لورشة متخصصة لفحص البخاخات و منظم ضغط الوقود ، واذا كانت السيارة كاربريتر قم بمراجعة الكاربيتر عند فني مختص ، وفي كل الاحوال لا تهمل الدخان الاسود .