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ما يجب فعله عند خروج دخان أسود من عادم سيارتك

ما يجب فعله عند خروج دخان أسود من عادم سيارتك
متابعة- أميرة خالد(صدى):

قال مختصون في مجال السيارات ، إن خروج دخان أسود اللون من عادم السيارة يشكل خطورة على محرك السيارة، اضافة لأضرار بيئية كثيرة ، ومعروف أن محرك البنزين يعتمد علي حرق خليط الهواء و الوقود لانتاج الطاقة المطلوبة و لديه ثلاثة انواع من الخليط : ( الخليط الفقير Lean Mixture – الخليط المتجانس stoichiometric mixture – الخليط الغني Rich Mixture ) .

وأضاف المختصون ، أنه عند ظهور الدخان الاسود يجب القيام بفحص مصفاة الهواء وتأكد من أنها جيدة ، ولو ظهر ضوء فحص المحرك Check Engine قم بفحص السيارة بالكومبيوتر لتحديد الخلل .

وتابع المختصون ، اذا لا يوجد ضوء فحص المحرك Check Engine اذهب بالسيارة لورشة متخصصة لفحص البخاخات و منظم ضغط الوقود ، واذا كانت السيارة كاربريتر قم بمراجعة الكاربيتر عند فني مختص ، وفي كل الاحوال لا تهمل الدخان الاسود .


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