بالفيديو.. قصة مأساة غرق طفلين أمام والديهما أثناء الهروب من بطش أردوغان 

أنقرة(صدى):

أحدث مقطع فيديو ضجة كبيرة على مواقع التواصل الاجتماعي في تركيا، بعدما حكى خلاله أبوان عن رحلتهما الحزينة إلى جزيرة يونانية عبر بحر إيجه، والتي وصلا إليها دون طفليْهما اللذين ماتا غرقًا مع آخرين، خلال رحلة الفرار من بطش حكومة الرئيس رجب أردوغان.

وروي الأبوان في المقطع تفاصيل عن كيفية دَفَن ابنيهما بأيديهما في الجزيرة، مع أسر أخرى كانت معهم على متن القارب، الذي انقلب بهم جميعًا في عرض البحر.

وطرحت الأم التي برغم تخلصها من الملاحقة الأمنية؛ تساؤلا بشأن قلبها المفطور على ابنيْها، قائلة: “ما ذنبي ليحدث معي هذا؛ فلم أحمل السلاح، لم أمارس الإرهاب، كل تهمتي أنني عملت مدرّسة بمدارس الخدمة”.