منع بيع علب السجائر بالتغليف القديم في 2020
كشف مصدر في الهيئة العامة للغذاء والدواء، عن موعد منع بيع علب السجائر بالتغليف القديم في نقاط البيع، والعمل بالتغليف الجديد للعلب.
وأكد المصدر أنه سيمنع بيع علب السجائر بالتغليف القديم في جميع نقاط البيع، بدءًا من 1 يناير 2020، موضحًا أن التغليف الجديد للعلب أصبح الآن إلزاميًا على جميع الإرساليات الجديدة.
وأوضح أن البلديات مسؤولة عن التفتيش على التزام نقاط البيع بعرض العبوات بتغليفها الجديد ورصد المخالفات، لافتًا إلى انه سيتم تشكل لجان تفتيشية من أكثر من جهة لرصد المخالفات.
وبدأت عدة محلات في بيع علب السجائر بالتغليف الجديد، والتي تحمل تحذيرات مطبوعة بصورة واضحة على العبوة، كما تحمل صورًا مثيرة للاشمئزاز لشرح مخاطر التدخين.
شيخين1[ عدد التعليقات: 620 ] نشر منذ 14 دقيقة
على فكرة فيةعلب باشكال حلوة جدا وتفتح الشهية للتدخين ورخيصة بعشرة ريال لاوولعتها منها فيها يعني مااحد راحح يبطل التدخييييييين انشاء الله تحطون قلب ورئة حقيقي طال ماانة يدخل البلد ماراح ابطل حتى لومنعتوة بيجي تهريب زية زي الحاجات الممنوعة