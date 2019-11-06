منع بيع علب السجائر بالتغليف القديم في 2020

علي القحطاني(صدى):

كشف مصدر في الهيئة العامة للغذاء والدواء، عن موعد منع بيع علب السجائر بالتغليف القديم في نقاط البيع، والعمل بالتغليف الجديد للعلب.

وأكد المصدر أنه سيمنع بيع علب السجائر بالتغليف القديم في جميع نقاط البيع، بدءًا من 1 يناير 2020، موضحًا أن التغليف الجديد للعلب أصبح الآن إلزاميًا على جميع الإرساليات الجديدة.

وأوضح أن البلديات مسؤولة عن التفتيش على التزام نقاط البيع بعرض العبوات بتغليفها الجديد ورصد المخالفات، لافتًا إلى انه سيتم تشكل لجان تفتيشية من أكثر من جهة لرصد المخالفات.

وبدأت عدة محلات في بيع علب السجائر بالتغليف الجديد، والتي تحمل تحذيرات مطبوعة بصورة واضحة على العبوة، كما تحمل صورًا مثيرة للاشمئزاز لشرح مخاطر التدخين.