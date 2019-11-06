بالصور.. التويجري يتفقد الخدمات الصحية بمحافظة عفيف

بدر الحارثي(صدى):

قام مدير عام الشؤون الصحية بمنطقة الرياض الدكتور محمد التويجري اليوم الثلاثاء بجولة تفقدية في المرافق الصحية بمحافظة عفيف ويرافقه مساعد المدير العام للخدمات العلاجية الدكتور علي الجمعة وكذلك مساعد المدير العام للشؤون الهندسية المهندس فهد المناع وزار ” التويجري ” محافظ عفيف الأستاذ رشيد بن سليمان الجبرين واستمع معه الى توجه وزارة الصحة الى تطلعات تطوير الخدمات الصحية بالمنطقة وضرورة التعاون بين جميع القطاعات لتوفير بيئة عمل مناسبه لأطباء التخصصات المختلفه والتخصصات النادرة وضرورة دعم برامج المشاركة المجتمعية لتطوير الخدمات الصحية بالمحافظة فيما شملت الزيارة مستشفى عفيف العام ومراكز الرعاية الصحية التابعة له وعقد ” التويجري ” خلال الزيارة اجتماع مع مدير المستشفى د. عادل بن عميره والقيادات الادارية والفنية وناقش عدد من جدول المشاريع الصحية القائمه والمعتمدة ومدى اهمية الأسراع فالتنفيذكما اطلع ميدانياً على مستوى الخدمات الصحية المقدمة وسير العمل بالمشاريع الصحية التي يجري تنفيذها بالمحافظة واستمع لشرح مفصل عنها .

وفي ختام الزيارة حث مدير عام الشؤون الصحية بمنطقة الرياض على مضاعفة الجهود والرقي بكل مافيه خدمة الوطن والمواطن . كما أهاب بالمسؤولين والمنفذين للمشروعات بضرورة الاسراع في تنفيذها في الأوقات المحددة لها بما يضمن تقديم الخدمات المرجوة لأهالي المحافظة عند اكتمالها .