إغماء 13 طالبة لاندلاع حريق بمدرسة شرق الرياض

سعيد العجل(صدى):

باشرت فرق الهلال الأحمر السعودي حالة حريق بمدرسة بنات بحي الصحابة شرق الرياض من خلال حيث تم إرسال ١١ فرقة إسعافيه للموقع وتم مباشرة ١٣ حالة جميعهم طالبات.

وقال المتحدث الرسمي لهيئة الهلال الأحمر السعودي بمنطقة الرياض ياسر الجلاجل أن غرفة العمليات تلقت بلاغ صباح اليوم عند الساعة العاشرة واربعين دقيقه من المدرسة يفيد بوجود حالة إغماء واحدة وتم على الفور تمرير البلاغ لأقرب مركز اسعاف للمدرسة وعند الوصول تبين انه هناك صفارات انذار حريق وتم تدعيم الموقع بــ خمس فرق تدخل سريع إضافة لخمس فرق إسعافيه، حيث تم مباشرة ١٣ حالة هلع وخوف لطالبات المدرسة وتم علاجهن في نفس الموقع من خلال التأكد من العلامات الحيوية للمصابات وإعطائهن اوكسجين بسبب ضيق التنفس الذي تسبب في الهلع والخوف.

وقال الجلاجل أن عند وصول الفرقة الاسعافية للموقع انتظرت خارج المدرسة ما يقارب السبع دقائق حتى تم السماح للفرق بالدخول، وعند الدخول تبين أن هناك أكثر من ١٢ حالات أخرى حيث تم إبلاغ العمليات عن طريق الفرق المباشرة لتدعيم الموقع بمزيد من الفرق الأسعافية.