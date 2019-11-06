  • الأربعاء 6

    نوفمبر

  1. الرئيسية
  2. الوظائف
  3. وظائف شاغرة بشركة بادان للزراعة والمقاولات المحدودة بالرياض

وظائف شاغرة بشركة بادان للزراعة والمقاولات المحدودة بالرياض

وظائف شاغرة بشركة بادان للزراعة والمقاولات المحدودة بالرياض
فاطمة المالكي(صدى):

كشفت شركة بادان للزراعة والمقاولات المحدودة عن توفر وظائف شاغرة من خلال برنامج تمهير ( للتدريب على رأس العمل ) ، وذلك للعمل بمدينة الرياض .

وأبانت الشركة أن الوظائف بعقد طويل الأجل ويتراوح الراتب بين 5000 ريال إلى 6950 ريال وفقاً للتالي :

1- مهندس مدني ” عام ” ، الراتب 6950 ريال ، عدد الوظائف “3” .
2-مهندس الصة والسلامة والبيئة ، الراتب 6000 ريال ، عدد الوظائف” 2″ .
3- مهندس كهربائي “عام ” ، الراتب 6500 ريال ، عدد الوظائف “1” .
4- رسام تصاميم ، الراتب 5000 ريال ، عدد الوظائف “3” .

ويمكن التقديم من خلال الرابط التالي :  هنا 

 


اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *