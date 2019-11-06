وظائف شاغرة بشركة بادان للزراعة والمقاولات المحدودة بالرياض

فاطمة المالكي(صدى):

كشفت شركة بادان للزراعة والمقاولات المحدودة عن توفر وظائف شاغرة من خلال برنامج تمهير ( للتدريب على رأس العمل ) ، وذلك للعمل بمدينة الرياض .

وأبانت الشركة أن الوظائف بعقد طويل الأجل ويتراوح الراتب بين 5000 ريال إلى 6950 ريال وفقاً للتالي :

1- مهندس مدني ” عام ” ، الراتب 6950 ريال ، عدد الوظائف “3” .

2-مهندس الصة والسلامة والبيئة ، الراتب 6000 ريال ، عدد الوظائف” 2″ .

3- مهندس كهربائي “عام ” ، الراتب 6500 ريال ، عدد الوظائف “1” .

4- رسام تصاميم ، الراتب 5000 ريال ، عدد الوظائف “3” .

ويمكن التقديم من خلال الرابط التالي : هنا