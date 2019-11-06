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تفاصيل مؤثرة لفتاة خليجية تعثر على والدتها بعد غياب 36 عام

تفاصيل مؤثرة لفتاة خليجية تعثر على والدتها بعد غياب 36 عام
أبو ظبي(صدى):

في موقف إنساني مؤثر ، عثرت فتاة إماراتية على والدتها التي فقدتها قبل 36 عام عندما انفصلت عن والدها وسافرت إلى الهند.

وروت “مريم عبد الرحمن الشحي ” التفاصيل ، مؤكدة أن صورة أمها لم تغيب عنها وأنها ظلت تتمنى يوم أن تلتقي بها ولكنها كانت لا تعلم لها سبيل .

وأضافت أنه بعد موت والدها ، لجأت إلى الصحف الهندية ونشرت صورة لوالدتها تحت عنوان ” من يعرف أمي .. يرجى إخبارها أن تتواصل معي ” .

وتتطابقت ملامح الأم الغائبة على العديد من النساء، فيما نجحت الفتاة في التوصل لأمها بعد مقارنة تفصيل جواز السفر .
والمفاجأة المثيرة للدهشة أن الفتاة عثر على شقيقتها أيضاً إذ كانت الأم حامل عندما غادرت إلى الهند .


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