120 محاضر من 13 دولة يشاركون في “ملتقيين طبيين” عن الأورام في الشرقية

سعيد العجل(صدى):

تنطلق غدا الخميس 7 نوفمبر الملتقى السنوي لأبحاث الجمعية الامريكية للأورام المتزامن مع الملتقى السنوي الثاني للجمعية الامريكية للعلاج الاشعاعي الذي تنظمه إدارة التجمع الصحي الأول بالمنطقة الشرقية خلال الفترة ما بين 7- 9 نوفمبر 2019م في فندق الميريديان بالخبر برعاية وحضور أمير المنطقة الشرقية صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز ، ويستمر 3 أيام.

وأكد رئيس مجلس إدارة التجمع الصحي الأول بالمنطقة الشرقية عصام بن عبدالقادر المهيدب أن الملتقى ينطلق بحضور أكثر من 1000 شخص بمشاركة دولية تتمثل في 120 محاضر ومناقش من 13 دولة من أمريكا، والجزائر، والبحرين، وعمان، والكويت، والإمارات ، ومصر، والأردن، والسودان ،ولبنان، وتونس، واليونان، وبريطانيا ، يقدمون 60 محاضرة على مدى ثلاثة أيام ، في حين تعد المرة الأولى التي يتم الجمع بين هذين المؤتمرين في وقت واحد وينعقد في المملكة، حيث تجمع المحاضرات ما بين المستجدات في علاج الاورام والعلاج الاشعاعي وطرح أحدث المستجدات في الجانبين وإثراء النقاش مما يساهم في تحسين علاج المرضى وفق احدث الدراسات ونتائجها، مشيراً إلى أن الملتقى معتمد من هيئة التخصصات الصحية بواقع 24 ساعة تعليم مستمر .

ومن جهته أوضح الدكتور هاني الهاشمي رئيس الملتقى أن الملتقى الذي يقام للمرة الأولى سيناقش مستجدات علاج الأورام وعلاج الأورام بالإشعاع في عدة محاور تتضمن علاج أورام الثدي، وأورام الرأس والرقبة، وأورام الجهاز الهضمي، والرئة، والدم والغدد اللمفاوية، والدماغ، والأورام النسائية والمسالك البولية، والعلاج التلطيفي ، ويهدف الدمج بين الملتقيين إلى جمع المعلومات من الطرفين المساهمين في علاج مرضى الأورام ( أطباء العلاج الكيماوي وأطباء العلاج الاشعاعي) مما سيشكل إضافة معلوماتية للمشاركين ويبقيهم على اطلاع حول المستجدات ويحسن من علاج مرضى الاورام . مشيراً إلى أن اقامة الملتقى يعد فرصة للمهتمين لوجود علاقة وثيقة بين التخصصين مما ينمي معرفة المشاركين في فعالياته .