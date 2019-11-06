أمر ملكي بترقية 536 عضوا من أعضاء النيابة العامة

سعيد العجل(صدى):

أمر ملكي كريم يقضي بترقية (536) عضواً من أعضاء النيابة العامة بمختلف المراتب على سلك أعضاء النيابة العامة.

أصدر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود – أيده الله- أمراً ملكياً كريماً يقضي بترقية (536)عضواً من أعضاء النيابة العامة إلى مختلف المراتب على سلك أعضاء النيابة العامة.

وثمن معالي النائب العام الشيخ سعود بن عبدالله المعجب صدور الأمر الملكي، مؤكداً أنه يأتي في إطار الدعم اللامحدود من لدن مقام خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين_ أدام الله عزهما_ لجهاز النيابة العامة وبما يرسخ من طبيعة العمل القضائي في النيابة العامة وفقاً للتطلعات السامية.

وحث النائب العام أصحاب الفضيلة أعضاء النيابة العامة على مضاعفة الجهود وأن يكونوا عند حسن ظن القيادة الرشيدة والمجتمع كما عودوهم على ذلك.

سائلاً المولى عز وجل أن يحفظ خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده وان يديم عزهما وتوفيقهما.