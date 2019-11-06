أبرزها الشعور بالشبع والوقاية من حصوات الكلى.. 7 فوائد لشرب الماء

متابعة- أميرة خالد(صدى):

قالت الدكتورة سناء محيي الدين، استشاري علاج طبيعي وتغذية علاجية، إن الأشخاص الذين يقللون من شرب المياه في فصل الشتاء لعدم شعورهم بالعطش يفرطون في 7 فوائد صحية في الماء يجب الاستفادة بها .

وأوضحت دكتورة سناء ، يعد الماء بديلاً لبعض المشروبات المليئة بالسعرات الحرارية، كما يساهم في شعور الشخص بالشبع مما يقل نسبة دخول المزيد من السعرات التي تؤدي لزيادة الوزن ، كما يعمل على تحويل الطعام والشراب إلى طاقة، حيث يساعد التمثيل الغذائي على حرق كميات كبيرة من السعرات الحرارية.

وتابعت ، يساهم الماء في تدفق الدم في الأوعية الدموية بطريقة سليمة ، ويساعد على ضبط معدلات السكر في الدم بالنسبة لمرضى السكر، كما يساهم في تخفيض نسبة إصابة الشخص السليم بالمرض ، و يحمي من الإصابة بحصوات الكلى

وأضافت سناء ، شرب الماء يعمل على تحسين عمل الجهاز الهضمي، ويعالج مشكلة الإمساك، والإقلال منه قد يعرض الشخص للشعور بالإمساك ، ويساعد أيضاً على تفتيح بشرة الوجه من خلال تناول بشكل كافي لمدة تتراوح ما بين أسبوع فأكثر.