بالصور.. أمانة الشرقية تستضيف ورشة تطوير الخطط التفصيلية للأمانات على مدار يومين

محمد السعران(صدى):

استضافت أمانة المنطقة الشرقية ورشة عمل تطوير الخطط التفصيلية لإدارة الأزمات للأمانات، اليوم الأربعاء الموافق ٩ / ٣ / ١٤٤١ هـ بفندق كمبنسكي العثمان بالدمام، والذي يستمر اليوم وغدا، وذلك لنقل تجربتها في إدارة الأزمات والكوارث لباقي الأمانات والبلديات وبمشاركة عدد من الجهات الحكومية ذات الاختصاص وبحضور فريق من وحدة المخاطر الوطنية.

وبدأت ورشة العمل بكلمة افتتاحية ألقاها معالي أمين المنطقة الشرقية المهندس فهد بن محمد الجبير، حيث أبان أن الأمانة تسعد باستضافة ورشة عمل تطوير الخطط التفصيلية للأمانات لإدارة الأزمات والكوارث والتي وجه بها معالي وزير الشؤون البلدية والقروية المكلف الدكتور ماجد بن عبدالله القصبي باستضافتها، وبتنسيق من وزارة الشؤون البلدية والقروية ممثلة بوكالة الوزارة للشؤون الفنية، وباستضافة جميع الأمانات لهذه الورشة للاستفادة من تجربة الأمانة في هذا المجال.

وأوضح معاليه بأن ورشة العمل تعد مبادرة تهدف إلى توعية المشاركين بإدارة الأزمات والكوارث، وتتناول أهم الموضوعات والمفاهيم المرتبطة، كما أشار معاليه إلى أنها تهدف إلى رفع مستوى التعاون بين إدارات الأمانات المختلفة، بإعداد وتنفيذ خطط مواجهة الكوارث والأزمات.

ونقل معاليه شكره وتقديره لمعالي الدكتور ماجد بن عبدالله القصبي وزير الشؤون البلدية والقروية المكلف، على هذه المبادرة الطيبة، ودعمه المتواصل الذي أثمر عن إقامة هذه الورشة، والتي تأمل الأمانة من خلالها تحقيق الأهداف المرجوة من إقامتها، وأن تكون هذه الورشة ثمرة تعاون بين الإدارات الحكومية المختلفة والتي يسعى صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز أمير المنطقة الشرقية، وسمو نائبه صاحب السمو الملكي الأمير أحمد بن فهد بن سلمان بتوجيهاتهما الدائمة بالتنسيق والتواصل بين الإدارات الحكومية بالمنطقة في هذا المجال .

وانطلقت أجندة ورشة العمل بمحاضرة ألقاها الأستاذ يحيى بن علي الدغريري بعنوان ( أتمتة مراكز عمليات إدارة الكوارث لقطاعات الاستجابة، ) فيما ألقى المهندس سعود بن صالح الصيعري محاضرة بعنوان ( الإدارة الفنية للعمليات الميدانية عند مواجهة المخاطر ).

ليُختتم برنامج اليوم الأول بمحاضرة للمهندس رفعت بن عبدالله باسروان بعنوان ( أنظمة الاتصالات في حالات الكوارث )

وشهد اليوم الأول حوار مفتوح ومداخلات من قبل الحضور حول الآلية التي يتم التعامل من خلالها في إدارة الكوارث والأزمات والسعي لتخفيف الخسائر .

تجدر الإشارة إلى أن يوم غدً الخميس هو اليوم الختامي للورشة، وسيشهد عدد من المحاضرات في هذا المجال ومنها 🙁 خطوات كتابة التقارير وجمع البيانات )، ومحاضرة بعنوان ( تحليل البيانات وتصنيف المخاطر ) لتُختتم أجندة ورشة العمل بمحاضرة ( خطوات كتابة الخطط لمواجهة مختلف المخاطر )