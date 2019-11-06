ملعب المجمعة مرجح لاستضافة مواجهة عفيف والنصر

نواف السالم(صدى):

كشف اتحاد كرة القدم، اليوم الأربعاء، أن أقرب ملعب مناسب لفريق عفيف لكرة القدم لاستضافة مواجهة عفيف أمام النصر في إطار مباريات دور الـ64 من بطولة كأس خادم الحرمين الشريفين هو ملعب مدينة المجمعة الرياضية.

وقال اتحاد الكرة أن سبب عدم إقامة اللقاء في عفيف بأن: ” اللائحة تضع خيار إقامة المباراة في أرض محايدة في حال عدم توفر أسباب الأمن والسلامة في ملعب الفريق المستضيف، وليس فيها نقل المباراة إلى أرض الفريق الضيف “.

وتابع: ” إدارة تشغيل المنشآت الرياضية في الهيئة العامة للرياضة هي من يحدد اشتراطات الأمن والسلامة، حيث تختلف هذه الاشتراطات من مباراة إلى أخرى حسب عدد الحضور المتوقع “؛ لافتًا إلى أن ملعب الدرع لا يتطابق مع اشتراطات الأمن والسلامة لإقامة مباراة بحجم مباراة عفيف والنصر.