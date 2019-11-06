بالفيديو.. سائحات يشاركن في حياكة أكبر بيت شعر بمصنع الحرفيات بالجوف

علي العنزي(صدى):

وثق مقطع فيديو مشاهد رائعة لإندماج السياح بثقافة المملكة عندما شاركت سائحات من الولايات المتحدة بحياكة أكبر بيت شعر خلال زيارتهم لمصنع الحرفيات بالجوف .

وأظهر الفيديو حماس السائحات وإعجابهن بالتجربة الفريدة للأعمال اليدوية التراثية التي تتميز بها المملكة .

وكان ذلك أثناء زيارة وفد أمريكي ضم 15 سائح تجولوا في عدد من المواقع الأثرية بالجوف .

وعبر المرشد السياحي بمنطقة الجوف ” سلمان الدواس ” عن سعادته برد فعل السياح الذين أدهشتهم المعلومات أثناء زيارة أعمدة الرجاجيل وقلعتي زعبل ومارد وبئر سيسرا وغيرها من المواقع ، وفقاً للعربية نت .