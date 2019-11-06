بالفيديو.. سائحات يشاركن في حياكة أكبر بيت شعر بمصنع الحرفيات بالجوف
وثق مقطع فيديو مشاهد رائعة لإندماج السياح بثقافة المملكة عندما شاركت سائحات من الولايات المتحدة بحياكة أكبر بيت شعر خلال زيارتهم لمصنع الحرفيات بالجوف .
وأظهر الفيديو حماس السائحات وإعجابهن بالتجربة الفريدة للأعمال اليدوية التراثية التي تتميز بها المملكة .
وكان ذلك أثناء زيارة وفد أمريكي ضم 15 سائح تجولوا في عدد من المواقع الأثرية بالجوف .
وعبر المرشد السياحي بمنطقة الجوف ” سلمان الدواس ” عن سعادته برد فعل السياح الذين أدهشتهم المعلومات أثناء زيارة أعمدة الرجاجيل وقلعتي زعبل ومارد وبئر سيسرا وغيرها من المواقع ، وفقاً للعربية نت .
مع المرزوق 🔬[ عدد التعليقات: 92 ] نشر منذ 16 ساعة
كون السائحات يتعاملن مع محجبات يعني انتقلن إلى ثقافة بشرية أخرى..
هذا يثبت ان في السياحة تنصهر او تتقارب ثقافات وتراث الشعوب
بعد ان فرقتهم الجغرافيا.
fares[ عدد التعليقات: 1001 ] نشر منذ 16 ساعة
الي الامام والله يرعاكم