«الأرصاد» توضح حقيقة اندفاع أمواج البحر إلى أحد الشواطئ بالمنطقة الشرقية

نايف السالم(صدى):

كشفت هيئة الأرصاد عن حقيقة مقطع فيديو يظهر اندفاع أمواج البحر إلى أحد الشواطئ، يشار إلى أنه في الجبيل بالمنطقة الشرقية.

ولفتت الأرصاد إلي أن المقطع المتداول غير صحيح، موضحة أن حالة الطقس على الخليج العربي، هي رياح سطحية شمالية غربية بسرعة 15 إلى 35 كيلو متر في الساعة، وارتفاع الموج متر إلى متر ونصف، وحالة البحر متوسطة الموج.

وقال ناشطون إن الفيديو التقط في أحد شواطئ سلطنة عمان التي تأثرت بعض سواحلها بالحالة المدارية “كيار”.