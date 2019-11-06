جمهور موسم الرياض يناشد «آل الشيخ» بالتدخل بعد إجراءات «روتانا» الغريبة ضدهم

حمود العنزي(صدى):

دشن جمهور موسم الرياض الذي حرص على حضور فعالية ” ليلة سهم ” هاشتاج على “تويتر ” ضد شركة روتانا مطالبين بضرورة تدخل المستشار تركي آل الشيخ رئيس الهيئة العامة للترفيه بعد منع الشركة نشر فيديوهات من حفل “ليلة سهم ” الذي تشرف عليه وتنظمه “روتانا ” .

وقامت شركة روتانا للصوتيات والمرئيات بالتبليغ عن حسابات تويتر التي نشرت مقاطع فيديو من الحفل ما أدى إلى غلق تلك الحسابات في تصرف صادم للجمهور .

وانتقد الجمهور “روتانا ” بهشتاج ” روتانا _تتسلط _ على _ حسابات _تويتر ” ، وقال أحد المعلقين : تخيل تروح مكان تبي تنبسط وتصور ، ويجي المنظم يحجر عليك ، هذا اللي تسويه روتانا ، أتمى يكون لرئيس الهيئة العامة للترفيه سلطة عليهم .

وقال آخر : قمع روتانا واحتكارها حتى للمقاطع الخاصة كانهم يقولون : احضر وشوف وانت ساكت ولا تعرف أحد .

بينما تفاعل آخر قائلاً : لهم الحق في مقاطع التليفزيون ، أما تصوير الهواه في العالم كله محد يقدر يمنعه ، ، وقال آخر أنها ستسحب الجوالات في المرة القادمة وغيرها من التعليقات الرافضة .

وكانت ليلة سهم قد حققت نجاح جماهيري كبير بحضور عدد من الفنانين رابح صقر ، وماجد المهندس ، وأصالة نصري ، وغيرهم .