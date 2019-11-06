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  3. جمهور موسم الرياض يناشد «آل الشيخ» بالتدخل بعد إجراءات «روتانا» الغريبة ضدهم

جمهور موسم الرياض يناشد «آل الشيخ» بالتدخل بعد إجراءات «روتانا» الغريبة ضدهم

جمهور موسم الرياض يناشد «آل الشيخ» بالتدخل بعد إجراءات «روتانا» الغريبة ضدهم
حمود العنزي(صدى):

دشن جمهور موسم الرياض الذي حرص على حضور فعالية ” ليلة سهم ” هاشتاج على “تويتر ” ضد شركة روتانا مطالبين بضرورة تدخل المستشار تركي آل الشيخ رئيس الهيئة العامة للترفيه بعد منع الشركة نشر فيديوهات من حفل “ليلة سهم ” الذي تشرف عليه وتنظمه “روتانا ” .

وقامت شركة روتانا للصوتيات والمرئيات بالتبليغ عن حسابات تويتر التي نشرت مقاطع فيديو من الحفل ما أدى إلى غلق تلك الحسابات في تصرف صادم للجمهور .

وانتقد الجمهور “روتانا ” بهشتاج ” روتانا _تتسلط _ على _ حسابات _تويتر ” ، وقال أحد المعلقين : تخيل تروح مكان تبي تنبسط وتصور ، ويجي المنظم يحجر عليك ، هذا اللي تسويه روتانا ، أتمى يكون لرئيس الهيئة العامة للترفيه سلطة عليهم .

وقال آخر : قمع روتانا واحتكارها حتى للمقاطع الخاصة كانهم يقولون : احضر وشوف وانت ساكت ولا تعرف أحد .
بينما تفاعل آخر قائلاً : لهم الحق في مقاطع التليفزيون ، أما تصوير الهواه في العالم كله محد يقدر يمنعه ، ، وقال آخر أنها ستسحب الجوالات في المرة القادمة وغيرها من التعليقات الرافضة .

وكانت ليلة سهم قد حققت نجاح جماهيري كبير بحضور عدد من الفنانين رابح صقر ، وماجد المهندس ، وأصالة نصري ، وغيرهم .


3 تعليقات

[ عدد التعليقات: 2471 ] نشر منذ 16 ساعة

جعلهم الماحي الترفية ورتانا ومن علي شاكلتهم .

[ عدد التعليقات: 131 ] نشر منذ 16 ساعة

يمكن بيلفتروا المقاطع ، ليس كل مايشاهد في هذه الحفله من رقص وغناء صالح ان يعرض ااناس

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