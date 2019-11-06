جريمة غامضة بجرش ضحيتها 3 سياح ومرشدهم ورجل أمن

عمان(صدى):

شهدت محافظة جرش الأثرية بالأردن اليوم الأربعاء جريمة مروعة لمحاولة قتل 3 سياح من الجنسية الإسبانية ومرشدهم السياحي ورجل أمن طعناً بالسكين .

وفي التفاصيل ، فقد هجم المجرم الغامض على السياح بسكين وطعن إياهم وعندما حاول ضابط بالأمن العام القبض عليه طعنه هو الآخر ، وفقاً للعربية نت.

وأكدت السلطات الأردنية أن جميع المصابين بالمستشفى لتلقي العلاج اللازم ، وأن المجرم بقبضة الأمن ويخضع للتحقيق .