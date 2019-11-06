جريمة غامضة بجرش ضحيتها 3 سياح ومرشدهم ورجل أمن
شهدت محافظة جرش الأثرية بالأردن اليوم الأربعاء جريمة مروعة لمحاولة قتل 3 سياح من الجنسية الإسبانية ومرشدهم السياحي ورجل أمن طعناً بالسكين .
وفي التفاصيل ، فقد هجم المجرم الغامض على السياح بسكين وطعن إياهم وعندما حاول ضابط بالأمن العام القبض عليه طعنه هو الآخر ، وفقاً للعربية نت.
وأكدت السلطات الأردنية أن جميع المصابين بالمستشفى لتلقي العلاج اللازم ، وأن المجرم بقبضة الأمن ويخضع للتحقيق .
نجاة محمد[ عدد التعليقات: 6134 ] نشر منذ 9 دقائق
اشوا ما مات احد و الحمد لله قبضتم علي المجرم