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المركز الأول لتعليم عسير في المهارات الأدبية على مستوى المملكة

المركز الأول لتعليم عسير في المهارات الأدبية على مستوى المملكة
محمد بن طحيطح(صدى):

حققت الإدارة العامة للتعليم في منطقة عسير ، المركز الأول في برنامج المهارات الأدبية في مجال الإلقاء و الارتجال ممثلة في الطالب عبدالله بن عوض القرني من متوسطة الراية بأبها ، و المركز الأول على مستوى المملكة في مجال القصة القصيرة ممثلة في الطالب زياد طارق آل شليل من ثانوية المملكة .

من جهته قدم المدير العام للتعليم في المنطقة سعد الجوني ، التهنئة للفائزَين ، مثمنًا جهود شركاء النجاح من الأُسر ، والمدرسة ، وإدارة النشاط الطلابي ( الثقافي ) ، لافتا إلى أن هذا الإنجاز يضاف إلى سلسلة من الإنجازات التي حققتها الإدارة في عدد المجالات على مستوى المملكة والخليج العربي .


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