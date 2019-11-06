خليجية متهمة بقتل أبنائها الـ7.. والمحكمة تحجز الحكم
اتهمت هيئة محكمة دبا الفجيرة الإماراتية سيدة، بالتسبب في وفاة أبنائها السبعة عن طريق الخطأ، الذين قضوا في حريق شب في منزلهم قبل نحو عامين، كما حجزت الحكم لجلسة 18 من الشهر الجاري.
وأبانت المحكمة أن الأم تسببت بوفاة 7 من أبنائها نتيجة استنشاقهم غاز ثاني أكسيد الكربون، بعد نشوب حريق بصالة المنزل.
وكانت التقارير الطبية أثبتت استنشاق الأبناء غازًا سامًا ناتجًا عن احتراق كنبات صالة المنزل، كون باب الغرفة الوحيد المؤدي إلى خارج المنزل كان مغلقًا، ما أسفر عن تسمم الأبناء جميعًا دون أن يتمكنوا من إنقاذ أنفسهم أو الخروج لطلب المساعدة.
يذكر أن شرطة دبا الفجيرة وردها بلاغا بشأن الحريق، من والدة الأطفال (المتهمة) بتعرض منزلها لحريق وأن أبناءها داخل المنزل، وعند وصول فرق الإنقاذ للمنزل، تم العثور على الأطفال السبعة وقد فارقوا الحياة.
كجمغلو[ عدد التعليقات: 15199 ] نشر منذ 14 دقيقة
لا حــــــــــــــــــــــــــول ولا قوة إلا بالله العلي العظيـــــــــــــــــــــم
نجاة محمد[ عدد التعليقات: 6135 ] نشر منذ 14 دقيقة
ما ظن عن عمد قتلتهم و ربنا يكون في عونها انما اهمالها ما تسبب في وفاه ابنائها رحمهم الله
fares[ عدد التعليقات: 988 ] نشر منذ 9 دقائق
الله المستعان
لاحول ولا قوة الا بالله العلي العظيم
fares[ عدد التعليقات: 988 ] نشر منذ 6 دقائق
الله يرحمهم جميعا ويغفر لهم ويعوضها خير