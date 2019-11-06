خليجية متهمة بقتل أبنائها الـ7.. والمحكمة تحجز الحكم 

دبي(صدى):

اتهمت هيئة محكمة دبا الفجيرة الإماراتية سيدة، بالتسبب في وفاة أبنائها السبعة عن طريق الخطأ، الذين قضوا في حريق شب في منزلهم قبل نحو عامين، كما حجزت الحكم لجلسة 18 من الشهر الجاري.

وأبانت المحكمة أن الأم تسببت بوفاة 7 من أبنائها نتيجة استنشاقهم غاز ثاني أكسيد الكربون، بعد نشوب حريق بصالة المنزل.

وكانت التقارير الطبية أثبتت استنشاق الأبناء غازًا سامًا ناتجًا عن احتراق كنبات صالة المنزل، كون باب الغرفة الوحيد المؤدي إلى خارج المنزل كان مغلقًا، ما أسفر عن تسمم الأبناء جميعًا دون أن يتمكنوا من إنقاذ أنفسهم أو الخروج لطلب المساعدة.

يذكر أن شرطة دبا الفجيرة وردها بلاغا بشأن الحريق، من والدة الأطفال (المتهمة) بتعرض منزلها لحريق وأن أبناءها داخل المنزل، وعند وصول فرق الإنقاذ للمنزل، تم العثور على الأطفال السبعة وقد فارقوا الحياة.