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    نوفمبر

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بالفيديو.. أخطاء فادحة في مسارات المكفوفين ومناشدات بالتدخل قبل وقوع حوادث

بالفيديو.. أخطاء فادحة في مسارات المكفوفين ومناشدات بالتدخل قبل وقوع حوادث
نايف السالم(صدى):

كشف مقطع فيديو عن أخطاء فادحة في تنفيذ المسارات الأرضية المخصصة للمكفوفين قد تودي بحياتهم .

وأظهر المقطع الذي وثقه أحد المواطنين تقطع تلك المسارات بما يُدخل الكفيف في شوارع أخرى بعيداً عن مساره قد تكون قرية من السيارات .

كما تنتهي بعض المسارات بمعدات خاصة لإطفاء الحريق وإعاقات أخرى في أكثر من شارع بالمملكة .

بينما رصد الفيديو تعدي أحد المطاعم على مسار المكفوفين وإستخدامها ضمن ساحة مطعمه ، وغيرها من الأخطاء الغريبة .

وأثار الفيديو ردود أفعال واسعة بين رواد موقع ” تويتر ” الذي ناشوا بسرعة التدخل لإصلاح تلك الأخطاء التي قد تسبب حوادث خطيرةللمكفوفين الذين أمنوا على حياتهم بتلك المسارات المخصصة لهم ، ومحاسبة المخطئين الذين أهدروا المال العالم أثناء التنفيذ .


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