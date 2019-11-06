آل الشيخ يعطي قبلة الحياة للزمالك

نواف السالم(صدى):

قرر تركي آل الشيخ مالك نادي ألميريا الإسباني؛ وزير الترفيه ومالك بيراميدز دعم نادي الزمالك المصري مرة أخرى خلال الفترة المقبلة.

وقال آل الشيخ إن ما كتبه علي صفحته علي وسخر فيه من الفريق الأبيض بسبب الهزيمة أمام الأهلي في بطولة السوبر المصري، كان نوعًا من الدعابة ولم يقصد إغضاب جماهير الزمالك التي يقدرها.

وأوضخ تركي في تصريحات مصورة بوست البليلة وظهر النقاز الذي قمت بنشره علي صفحتي بالفيس بوك كان مجرد دعابة لجماهير الزمالك، لا يوجد فيه أي إساءة أو جرم كبير، خاصة أن الجميع يعلم أني من مشجعي الأهلي، ومن حقي استخدام لغة الجماهير في الدعابة، الزمالك نادي كبير وأنا بحبه، لأن اللي يحب مصر يحب الأهلي والزمالك، وإذا أتيحت الفرصة من أجل مساعدة الزمالك لن أتأخر بالتأكيد“.

ولفت تركي: ”هناك أمر يشعرني بضيق الصدر أثناء تواجدي في مصر، وهو أن هناك من يري أني مجرد مكنة فلوس وشوال، كما شاهدت فيديو يطالب بعدم التعامل معي بوصفي غريب عن مصر أليس كلنا ولاد تسعة، تنكرت وجلست علي قهوة في شوارع القاهرة، وفتحت حديث مع المتواجدين وقمت بسب نفسي أمامهم واستغربت من رد فعلهم“.