شركة المياه الوطنية تعلن عن وظائف شاغرة للجنسين بالرياض
فتحت شركه المياه الوطنية باب التقديم على وظائف شاغرة من خلال برنامج تمهير ( للتدريب على رأس العمل ) ، وذلك للعمل بمدينة الرياض ، وفقاً للتفاصيل التالية :
– المسمى الوظيفي : ( مسؤول نظم ) – (3 وظائف ) – للرجال والنساء .
– الشروط المطلوبة :
1- درجة البكالوريوس أو مايعادلها / نظم معلومات
2- لايشترط توفر خبرة .
وأوضحت “المياه الوطنية ” أن نوع الدوام : دوام كامل ، وفترة العمل صباحية .
ويقع ضمن التدريب المهام التالية :
– تطوير خطط الطوارئ : تطوير خطط وإجراءات مواجهة المخاطر واسترداد البيانات .
– تنفيذها تأمين البيانات : تخطيط التدابير الأمنية لحماية المعلومات وتنسيقها وتنفيذها، وضمان حماية النظام من الوصول غير المصرح به .
– تطوير المعايير : وضع وتطوير معايير وإرشادات استخدام النظام وشبكته .
– تكوين قواعد البيانات : تصميم خدمات التكوين والنسخ المتماثل والنسخ الاحتياطي والاسترداد لجميع النظم والخوادم والتطبيقات، وتنفيذ هذه الخدمات. وغيرها من المهام ذات الصلة .
ويمكن للراغبين التقديم عبر الرابط التالي : هنا
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