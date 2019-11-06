شركة المياه الوطنية تعلن عن وظائف شاغرة للجنسين بالرياض

فاطمة المالكي(صدى):

فتحت شركه المياه الوطنية باب التقديم على وظائف شاغرة من خلال برنامج تمهير ( للتدريب على رأس العمل ) ، وذلك للعمل بمدينة الرياض ، وفقاً للتفاصيل التالية :

– المسمى الوظيفي : ( مسؤول نظم ) – (3 وظائف ) – للرجال والنساء .

– الشروط المطلوبة :

1- درجة البكالوريوس أو مايعادلها / نظم معلومات

2- لايشترط توفر خبرة .

وأوضحت “المياه الوطنية ” أن نوع الدوام : دوام كامل ، وفترة العمل صباحية .

ويقع ضمن التدريب المهام التالية :

– تطوير خطط الطوارئ : تطوير خطط وإجراءات مواجهة المخاطر واسترداد البيانات .

– تنفيذها تأمين البيانات : تخطيط التدابير الأمنية لحماية المعلومات وتنسيقها وتنفيذها، وضمان حماية النظام من الوصول غير المصرح به .

– تطوير المعايير : وضع وتطوير معايير وإرشادات استخدام النظام وشبكته .

– تكوين قواعد البيانات : تصميم خدمات التكوين والنسخ المتماثل والنسخ الاحتياطي والاسترداد لجميع النظم والخوادم والتطبيقات، وتنفيذ هذه الخدمات. وغيرها من المهام ذات الصلة .

ويمكن للراغبين التقديم عبر الرابط التالي : هنا