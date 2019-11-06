تفاصيل جديدة عن واقعة وفاة أم الأطفال الأربعة بجازان

تركي السالم(صدى):

أزاح زوج المواطنة المتوفاة في أحد المسارحة بعد تلقيها علاجات خاطئة من مستوصف خاص وتقصير مستشفى عام مستجدات القضية؛ الستار عن تفاصيل جديدة في الواقعة؛ حيث اتهم مستوصفاً خاصاً بصرف أدوية خاطئة تسبّبت في وفاة زوجته.

وأوضح الزوج، أن القضية أُحيلت إلى الهيئة الطبية الشرعية بجازان للنظر فيها وإصدار الحكم فيها؛ لافتًا إلى أنه لم يُعط موعداً للجلسات؛ مطالباً بتسريع القضية واتخاذ الإجراءات النظامية ضدّ مَن ثبت عليه الخطأ والتقصير والإهمال المتسبّب في وفاة زوجته.

وفي التفاصيل، قال الزوج المكلوم أن الطبيبة في المستوصف الخاص أخرجتها مباشرة بعد انتهاء المغذّي وكتبت لها وصفة من الصيدلية الخارجية، ولكن لون الفقيدة أصبح أزرق وانهارت.

وأضاف: ” عُدت للدكتورة فقالت اتجه إلى مستشفى آخر على الرغم من إبلاغها بالتدهور السريع للحالة بعد الأدوية، وقمت بالاتصال على الإسعاف ونقلها للمستشفى العام الذي لم ينقلها لمستشفى متخصص والطبيب الموجود لم يقم بذلك لعدم معرفته باللغة الإنجليزية حتى ماتت (حسب شكوى المواطن) “.