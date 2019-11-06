صراع ثلاثي لضم نجم ليفركوزن

ماجد محمد(صدى):

يسعى نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي، للدخول إلى المنافسة على ضم الدولي الألماني كاي هافيرتز لاعب وسط باير ليفركوزن الصاعد؛ حيث يعد اللاعب علي رأس قائمة المطلوبين للانضمام للفريق في الصيف المقبل.

وجهزت إدارة مانشستر يونايتد عرضًا ضخمًا لحسم صفقة كاي هافيرتز خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، كما رصدت 80 مليون جنيه إسترليني مقابل الحصول علي خدمات اللاعب الشاب.

ومن المتوقع أن يكون كاي هافيرتز أحد أكثر اللاعبين المطلوبين خلال موسم الميركاتو الصيفي المقبل؛ فيما ينال اهتمام كبير من العديد من الأندية، علي رأسها فريق برشلونة الإسباني، وبايرن ميونيخ الألماني، بجانب ليفربول ومانشستر سيتي الإنجليزيين.