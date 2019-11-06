الذهب يصعد مع ترقب الأسواق للمؤشرات

وكالات(صدى):

صعدت أسعار الذهب اليوم الأربعاء في الوقت الذي يتوخى فيه المستثمرون الحذر ترقبا لاتفاق تجاري بين الولايات المتحدة والصين، بينما يلقى الإقبال على المعدن النفيس الذي يُعتبر ملاذا آمنا الدعم من المخاوف بشأن نمو الاقتصاد العالمي.

وبحلول الساعة 0742 بتوقيت جرينتش، ارتفع الذهب في المعاملات الفورية 0.1 بالمئة إلى 1485.25 دولار للأوقية.

وأمس الثلاثاء، سجل الذهب أكبر انخفاض بالنسبة المئوية في يوم واحد منذ أواخر سبتمبر أيلول بواقع 1.7 بالمئة.

وصعدت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.2 بالمئة إلى 1486.90 دولار.