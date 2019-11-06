المجلس التعليمي بتعليم الزلفي يعقد جلسته الأولى

عادل الحربي(صدى):

ترأس مدير التعليم بمحافظة الزلفي الأستاذ محمد الطريقي يوم أمس الثلاثاء المجلس التعليمي في جلسته الأولى بحضور جميع الأعضاء بقسمي البنين والبنات.

وقد افتتح المجلس بالقرآن الكريم، ثم أوضح أمين المجلس الأستاذ فهد السلمان مفهوم المجلس وأهدافه ومهامه، بعد ذلك استمع الحضور لمشاركات الطلاب والطالبات ثم استعرضوا مشاركاتهم المميزة في عدد من البرامج المتنوعة.

ثم ناقش المجلس عدد من الموضوعات المطروحة من الأعضاء كأهمية الانضباط المدرسي والإداري، والاختبارات المركزية ونتائجها ومعاييرها وموجزاً عن أبرز نتائجها والصفوف والمواد المستهدفة والمدارس المطبقة وآلية التنفيذ، وكذلك مبادرات القيادة المدرسية ودورها في تجويد ودعم أداء القيادات ثم تحدث مدير التعليم مقدماً شكره وثناءه للطلاب المشاركين في المجلس وكذلك الفائزين في المشاركات الخارجية المختلفة وأن هذه النجاحات إنما تحققت بجهود وتكاتف الجميع.

كما قدم ” الطريقي ” شكره لأقسام ومدارس الإدارة كافة متطلعاً لمزيداً من التميز والإبداع وخلق فرص التنافس الإيجابي وذلك للارتقاء بمستويات أداء الإدارة على مستوى الوزارة، وفي الختام تم الاستماع إلى مداخلات الأعضاء.