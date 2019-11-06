مواطنون يتعرضون لاختراق حساب «واتس آب» بحيلة جديدة.. أحذروها !
تعرض عدد من المواطنين لاختراق حساب موقع التواصل الاجتماعي “واتس آب” عن طريق حيلة ماكرة من قبل أشخاص مجهولين.
وقال مواطنون، إن الحيلة تتمثل في اتصال شخص يدعي أنه يعرفك، ثم يزعم أنه لديه “قروب واتساب” به عدد من الشخصيات العامة والمهمة ويرغب في إضافتك.
ويقوم المخترق بعد ذلك بإقناعك أنه لكي يتم إضافتك سيرسل لك رابط لتدخل عليه، ثم يطلب منك أن ترسل له رمز التفعيل الذي يأتيك بعد فتح الرابط المرسل لكي يضيفك، وبمجرد إرسال الرمز يتمكن المخترق من السيطرة الكاملة على حساب الواتس الخاص بك.
وحذر عدد من التقنيين المواطنين من الاستجابة لهذه الاتصالات المجهولة، أو الدخول على مثل هذه الروابط المنتشرة في مواقع التواصل الاجتماعي التي تروج لجروبات واتس آب، مشيرين إلى أن الأمر يتطور إلى عملية ابتزاز.
دفتر بن كتاب[ عدد التعليقات: 570 ] نشر منذ 17 ساعة
خبر يستحق النشر…
وبدون أبك .. هذي ثغرات تحسب ضد برنامج الواتس وتنقص من قيمته …
عندي الحل ..ولاكن يخسون يعرفونه بلا مقابل..
دفتر بن كتاب[ عدد التعليقات: 570 ] نشر منذ 17 ساعة
نصيحه من الخيبير دفتر لكل وحده.. و لكل واحد…
احرصو على عدم وجود صور خاصه جدا على الواطزز أو حتى بالجوال…لأنه به ألف طريقه لسحبها ممن يبا يبتزكم
تعليق[ عدد التعليقات: 433 ] نشر منذ 17 ساعة
مستهدفة بلدنا الله يحميها من كل عدو حسبي الله عليهم ونعم الوكيل
ربيعان الربيعان[ عدد التعليقات: 128 ] نشر منذ 16 ساعة
الرمز ياتي برساله نصيه من واتس اب فعل خاصية التحقق بخطوتين عندها حتى وان حصلو على الرمز لن يستطيعو ان يخترقون الحساب
fares[ عدد التعليقات: 1001 ] نشر منذ 16 ساعة
الاختراق سهل حصلت لي مرة ولو الله تعالي ثم وجود شخص له خبرة في ذلك وادارك الموضوع ولا كان راح في خبر كان
لذا مشكورين صدى على مثل هذا الخبر والتنبيه الهام جدا جدا جدا
شكرا مرة اخرى
,,اااالسحاب’’[ عدد التعليقات: 9185 ] نشر منذ 15 ساعة
الهكر والنصابيين اصبحوا منظمات على مستوى عالي مهما تتطور الانظمه هم يتطورون بنوك وشركات عملاقه دخلوا على حساباتها فما بالك يجي واحد يساعدهم على نفسه ويرسل لهم وياخذ معهم ويعطي-الحذر واجب-
fares[ عدد التعليقات: 1001 ] نشر منذ 15 ساعة
كما يوجد اتصالات من قبل اشخاص امتهنو النصب
الله يرد كيدهم في نحورهم ويكفينا شرهم ويسلمنا من غدرهم