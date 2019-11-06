مواطنون يتعرضون لاختراق حساب «واتس آب» بحيلة جديدة.. أحذروها !

عادل الحربي(صدى):

تعرض عدد من المواطنين لاختراق حساب موقع التواصل الاجتماعي “واتس آب” عن طريق حيلة ماكرة من قبل أشخاص مجهولين.

وقال مواطنون، إن الحيلة تتمثل في اتصال شخص يدعي أنه يعرفك، ثم يزعم أنه لديه “قروب واتساب” به عدد من الشخصيات العامة والمهمة ويرغب في إضافتك.

ويقوم المخترق بعد ذلك بإقناعك أنه لكي يتم إضافتك سيرسل لك رابط لتدخل عليه، ثم يطلب منك أن ترسل له رمز التفعيل الذي يأتيك بعد فتح الرابط المرسل لكي يضيفك، وبمجرد إرسال الرمز يتمكن المخترق من السيطرة الكاملة على حساب الواتس الخاص بك.

وحذر عدد من التقنيين المواطنين من الاستجابة لهذه الاتصالات المجهولة، أو الدخول على مثل هذه الروابط المنتشرة في مواقع التواصل الاجتماعي التي تروج لجروبات واتس آب، مشيرين إلى أن الأمر يتطور إلى عملية ابتزاز.