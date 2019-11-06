بالصور.. زوجة حماقي تتألق في عيد ميلاده بإطلالة أنيقة 

القاهرة(صدى):

احتفلت نهلة الحاجري، بعيد ميلاد زوجها الفنان المصري محمد حماقي، الـ44، وسط حضور من الفنانين.

وأعدت “الحاجري” قالب حلوى كبيرًا حملت صورته وهو يغني في إحدى الحفلات، وعلى أنغام إحدى الأغاني اشتعل حفل عيد ميلاد “حماقي”، وسط تصفيق من الحضور الذين حرصوا على التقاط الصور التذكارية.

ومن الفنانين الذين رافقوا حماقي وزوجته الاحتفال بعيد ميلاده، أحمد حلمي وزوجته منى زكي وعمرو يوسف وكندة علوش وأنغام وزوجها الموزع الموسيقي أحمد إبراهيم وتامر حبيب وأكرم حسني وأمير طعيمة ومحمود الليثي وأيمن بهجت قمر وغيرهم من الأصدقاء.