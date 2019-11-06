سقوط تحالف الشيطان.. انقلاب تركي على قطر بسبب «الجزيرة»

ماجد القزيز(صدى):

يبدو أن إنقلاب تركيا على قطر بات وشيكاً بعدما فشلت قناة الجزيرة القطرية في محاولة تبرير العدوان التركي الغاشم على سوريا و”تلميع ” صورة تركيا التي باتت مشوهة أمام العالم .

فقد شنت الصحافة التركية حملة هجوم على “الجزيرة ” بعدما حاولت قناتها الناطقة باللغة الإنجليزية مسايرة العلام الغربي بشكل وسطي عن عدوان تركيا على سوريا حفظاً لماء وجهها الذي سقط قناعه أمام العالم .

وقالت صحيفة ديلي صباح التركية : الجزيرة تخاطر بالعلاقة مع تركيا ، كما وصفت إعلاميي الجزيرة بأنهم ” نشطاء درجة ثانية ميالون للغرب ” ، بل والأدهى هو ضغط الحكومة التركية على قطر لفصل هؤلاء الإعلاميين الذين لم يحسنوا صورة “أردوغان ” بالصورة المطلوبة رغم التمويل .

والمثير للدهشة أن منبر البروباجندا التركية أذاع لأول مرة تقرير عن ” انتهاكات حقوق الإنسان والعمال بقطر ” .

وبينما حاولت قناة الجزيرة الإنجليزية الظهور بشكل حيادي تجاه عدوان تركيا أمام الإعلام الغربي ، ناقضتها الجزيرة الناطقة بالعربية التي يبدو أنها ضربت بعرض الحائط كل المعايير المهنية في سبيل التمويل .

وعلق أحد الساخرين من تغطية الجزيرة المتناقضة بتعلق ساخر قائلاً : الجزيرة تحاول إسعاد الجميع، تحاول إسعاد الجمهور الغربي عبر نسختها الإنجليزية، وتريد إسعاد الجمهور المتطرف عبر نسختها العربية التي تأخذ أوامرها بشكل مباشر من الديوان الأميري القطري فتنشر خطاباً يبدو وكأنه آتياً من ستينات القرن الماضي .