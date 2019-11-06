بالصور.. أمين عسير يلتقي برجل الاعمال محمد الشربتلي و مجموعة من المستثمرين

محمد بن طحيطح(صدى):

أستقبل أمين منطقة عسير الدكتور وليد الحميدي صباح اليوم في مركز رجال الاعمال بمقر الأمانة رجل الاعمال محمد إبراهيم الشربتلي ، ومجموعة من كبار المستثمرين من خارج المنطقة .

و جاء اللقاء ضمن سعي الأمانة لتنمية الموارد الذاتية والإمكانات المحلية وجرى خلال اللقاء بحث فرص الاستثمار في المنطقة والتأكيد على دعم رجال الأعمال بهذا الجانب .

وتناول الدكتور وليد الحميدي دور رجال الأعمال في تنمية المدن ، والمشاريع الخدمية كونها استثمارات ذات علاقة بالخدمات البلدية.

وأكد على سعي الأمانة لتذليل كافة العقبات للرجال الأعمال الراغبين في الاستثمار الأفضل والجاد من داخل وخارج المنطقة، فيما استمع لملاحظاتهم واقتراحاتهم .

كما استعرضت الأمانة عددا من الفرص الاستثمارية المتاحة في المنطقة و التي من شانها ان تسهم في دعم عجلة السياحة و الاقتصاد و شملت مشاريع استثمارية ضخمة في المنطقة .

الى ذلك قدم رجل الاعمال محمد إبراهيم الشربتلي شكره وتقديره لأمين منطقة عسير على استضافته، و عقد هذا اللقاء مع رجال الأعمال لتلمس احتياجاتهم و متطلباتهم ، متطلعا الى تحقق مثل هذه اللقاءات أهدافها وإثراء جوانبها.