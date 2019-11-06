تراجع النفط بعد صعود لثلاثة أيام بسبب المخزونات الأمريكية

وكالات(صدى):

تراجعت أسعار النفط اليوم بفعل نمو مخزونات الخام الأمريكية بما يفوق التوقعات وذلك بعد مكاسب على مدى ثلاث جلسات جراء توقعات بأن تهدأ حدة التوترات التجارية الأمريكية الصينية.

وسجلت العقود الآجلة لخام القياس العالمي برنت 62.58 دولار للبرميل بحلول الساعة 0738 بتوقيت جرينتش بانخفاض 38 سنتا ما يعادل 0.6%.

ونزلت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 30 سنتا ما يعادل 0.5 % إلى 56.93 دولار للبرميل وكان قد سجل مكاسب 1.2 % في الجلسة السابقة.