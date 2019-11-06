جوردي ألبا يغيب عن برشلونة للإصابة

طلال الغامدي(صدى):

يغيب الظهير الأيسر جوردي ألبا، عن صفوف نادي برشلونة من جديد، بسبب إصابة في عضلة الفخذ الخلفية اليسرى، خلال مباراة الفريق أمام سلافيا براغ التشيكي، في الجولة الرابعة بدور مجموعات من دوري أبطال أوروبا.

وفي السياق نفسه، لم يستطع الظهير الدولي المباراة التي احتضنها ملعب الكامب نو، حيث استبدل مع بداية الشوط الثاني ونزل بدلاً منه سيرجي روبرتو، بسبب شعوره ببعض الآلام التي تم تشخيصها في البداية في العضلات المأبضية.

وأوضحت التقارير، أنه ستحدد مدة غياب ألبا وفقاً لاستجابته للبرنامج التأهيلي؛ بينما في غياب الظهير الأيسر البديل جونيور فيربو الذي لم يوجه له إيرنيستو فالفيردي الدعوة خلال اللقاء اضطر المدرب لإشراك سيرجيو روبيرتو في مركز الظهير مجددًا.