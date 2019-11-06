طريقة سهلة لقفل «واتساب» ببصمة الإصبع لحماية خصوصيتك

وكالات(صدى):

كشف خبراء التقنية عن طريقة سهلة يمكن إتباعها لإغلاق تطبيق التراسل الفوري ” واتسآب ” بواسطة بصمة الإصبع لمزيد من الخصوصية والأمان .

ويمكن لأصحاب الجوالات المزودة بنظام تشغيل “جوجل أندرويد ” تفعيل تلك البصمة من خلال الخطوات التالية :

1- فتح قائمة الإعدادات فيتطبيق واتسآب .

2- تصفح بنود القائمة ” الحساب ، الخصوصية ، قفل بصمة الإصبع ” ، أو ” Account/Privacy/Fingerprint lock ” .

3- عند الرغبة في إلغاء الخاصية يمكن الضغط على” Unlock with Fingerprint”عن طريق الزر الإنزلاقي للجانب الأيمن ثم تأكيد ذلك بواسطة الضغط ببصمة الإصبع .

كما يمكن اختيار الوقت الذي سيتم إقفال التطبيق بعد ه سواء أكان فور المغادرة أو بعد مرور نصف ساعة مثلاً .